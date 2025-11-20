Dell Technologies Aktie News: S&P 500 Aktie Dell Technologies am Nachmittag mit Aufschlag

Aktienkurs aktuell

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Dell Technologies. Die Dell Technologies-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 4,0 Prozent auf 124,20 USD.

Um 15:53 Uhr wies die Dell Technologies-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 4,0 Prozent auf 124,20 USD nach oben. Die Dell Technologies-Aktie legte bis auf 124,75 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 123,18 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 276.834 Dell Technologies-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 04.11.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 167,94 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 35,22 Prozent über dem aktuellen Kurs der Dell Technologies-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 66,26 USD am 08.04.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 46,65 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Dell Technologies-Aktie.

Nach 1,78 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,09 USD je Dell Technologies-Aktie.

Dell Technologies veröffentlichte am 28.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Dell Technologies hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,70 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,17 USD je Aktie gewesen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 19,68 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 29,94 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 25,01 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 9,53 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

