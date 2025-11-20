Dell Technologies Aktie News: S&P 500 Aktie Dell Technologies fällt am Donnerstagabend

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Dell Technologies. Das Papier von Dell Technologies befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 1,5 Prozent auf 117,64 USD ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Dell Technologies nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 20:08 Uhr 1,5 Prozent auf 117,64 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Dell Technologies-Aktie bisher bei 117,51 USD. Mit einem Wert von 123,18 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Dell Technologies-Aktien beläuft sich auf 665.448 Stück.

Am 04.11.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 167,94 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Dell Technologies-Aktie ist somit 42,76 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 66,26 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 43,68 Prozent.

Im Jahr 2025 erhielten Dell Technologies-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,78 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,09 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Dell Technologies am 28.08.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,70 USD, nach 1,17 USD im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig wurden 29,94 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Dell Technologies 25,01 Mrd. USD umgesetzt.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Dell Technologies ein EPS in Höhe von 9,53 USD in den Büchern stehen haben wird.

