Hochspannung vor NVIDIA-Zahlen -- DAX stabilisiert sich -- Wall Street erholt -- Mercedes-Benz, Siemens Energy, Rheinmetall, TKMS, DroneShield, Plug Power im Fokus
Dell Technologies-Investition im Blick

S&P 500-Wert Dell Technologies-Aktie: So viel hätte eine Investition in Dell Technologies von vor einem Jahr gekostet

19.11.25 16:00 Uhr
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Dell Technologies-Aktien verlieren können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Dell Technologies
105,66 EUR -1,00 EUR -0,94%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Dell Technologies-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Dell Technologies-Aktie bei 135,90 USD. Wer vor 1 Jahr 1.000 USD in die Dell Technologies-Aktie investiert hat, hat nun 7,358 Anteile im Depot. Die gehaltenen Dell Technologies-Papiere wären am 18.11.2025 902,80 USD wert, da der Schlussstand 122,69 USD betrug. Damit wäre die Investition 9,72 Prozent weniger wert.

Dell Technologies markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 82,17 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

