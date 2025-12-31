S&P 500-Wert Dell Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Dell Technologies von vor 5 Jahren abgeworfen

Lukrativer Dell Technologies-Einstieg?

So viel hätten Anleger mit einem frühen Dell Technologies-Investment verdienen können.

Am 31.12.2020 wurde das Dell Technologies-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 36,92 USD. Hätte ein Anleger 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Dell Technologies-Aktie investiert, befänden sich nun 27,086 Dell Technologies-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Dell Technologies-Aktien wären am 30.12.2025 3.464,89 USD wert, da der Schlussstand 127,92 USD betrug. Damit hätte sich die Investition um 246,49 Prozent vermehrt.

Dell Technologies wurde jüngst mit einem Börsenwert von 84,42 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net