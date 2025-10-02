DAX24.423 +1,3%Est505.646 +1,2%MSCI World4.329 +0,1%Top 10 Crypto16,58 +1,7%Nas22.844 +0,4%Bitcoin103.015 +2,1%Euro1,1717 -0,1%Öl64,25 -1,8%Gold3.855 -0,3%
Notierung im Fokus

Dell Technologies Aktie News: S&P 500 Aktie Dell Technologies am Abend billiger

02.10.25 20:24 Uhr
Dell Technologies Aktie News: S&P 500 Aktie Dell Technologies am Abend billiger

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Dell Technologies. Die Dell Technologies-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,5 Prozent bei 147,49 USD.

Die Dell Technologies-Aktie notierte um 20:08 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 1,5 Prozent auf 147,49 USD. Die Dell Technologies-Aktie gab in der Spitze bis auf 144,71 USD nach. Bei 150,50 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via New York 675.281 Dell Technologies-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 152,00 USD. Dieser Kurs wurde am 02.10.2025 erreicht. Gewinne von 3,06 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 66,26 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Dell Technologies-Aktie 55,07 Prozent sinken.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,78 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,07 USD.

Dell Technologies ließ sich am 28.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,70 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,17 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 29,94 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 25,01 Mrd. USD umgesetzt.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 9,52 USD je Dell Technologies-Aktie.

Redaktion finanzen.net

