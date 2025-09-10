DAX23.689 -0,1%ESt505.387 ±0,0%Top 10 Crypto16,30 +1,2%Dow45.909 -0,4%Nas22.122 +0,4%Bitcoin98.292 -0,1%Euro1,1720 -0,1%Öl67,48 +1,8%Gold3.647 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Tesla A1CX3T Oracle 871460 SAP 716460 Alibaba A117ME HENSOLDT HAG000 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y BYD A0M4W9 Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Klarna A414N7 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht kaum bewegt ins Wochenende -- Microsoft meldet vorläufigen Deal mit OpenAI -- Micron, Adobe, Rüstungsaktien, Palantir, Clara Technologies, Opendoor, SAP, BYD, Oracle, Alibaba im Fokus
Top News
DAX an Nulllinie gefangen - Geopolitische Unsicherheiten belasten und bremsen die Aufwärtsdynamik DAX an Nulllinie gefangen - Geopolitische Unsicherheiten belasten und bremsen die Aufwärtsdynamik
Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
"600% Momentum-Strategie": Aktien hebeln und Gewinne maximieren - Jetzt das Kennenlernangebot sichern!
So bewegt sich Dell Technologies

Dell Technologies Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger greifen bei Dell Technologies am Nachmittag zu

12.09.25 16:10 Uhr
Dell Technologies Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger greifen bei Dell Technologies am Nachmittag zu

Die Aktie von Dell Technologies zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Dell Technologies-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,4 Prozent im Plus bei 127,18 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Dell Technologies
106,96 EUR -1,34 EUR -1,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Dell Technologies-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 1,4 Prozent auf 127,18 USD. Im Tageshoch stieg die Dell Technologies-Aktie bis auf 127,20 USD. Bei 125,85 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 116.150 Dell Technologies-Aktien umgesetzt.

Bei 147,66 USD erreichte der Titel am 26.11.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 16,10 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 66,26 USD. Der derzeitige Kurs der Dell Technologies-Aktie liegt somit 91,94 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 1,78 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,07 USD je Dell Technologies-Aktie.

Die Zahlen des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Dell Technologies am 28.08.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,70 USD, nach 1,17 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 29,94 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 19,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 25,01 Mrd. USD in den Büchern standen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 9,51 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Dell Technologies-Aktie

S&P 500-Papier Dell Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Dell Technologies von vor 5 Jahren eingebracht

S&P 500-Wert Dell Technologies-Aktie: So viel hätte eine Investition in Dell Technologies von vor 3 Jahren abgeworfen

Dell-Aktie nach Zahlen tiefrot: KI-Server boomen, doch der Ausblick enttäuscht

In eigener Sache

Übrigens: Dell Technologies und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Dell Technologies

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Dell Technologies

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Hadrian / Shutterstock.com

Nachrichten zu Dell Technologies

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Dell Technologies

DatumRatingAnalyst
01.12.2023Dell Technologies BuyUBS AG
08.08.2019Dell Technologies Equal WeightBarclays Capital
20.06.2019Dell Technologies BuyDeutsche Bank AG
11.01.2019Dell Technologies Market PerformBMO Capital Markets
09.01.2019Dell Technologies OutperformWolfe Research
DatumRatingAnalyst
01.12.2023Dell Technologies BuyUBS AG
20.06.2019Dell Technologies BuyDeutsche Bank AG
11.01.2019Dell Technologies Market PerformBMO Capital Markets
09.01.2019Dell Technologies OutperformWolfe Research
28.02.2018Dell Technologies BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
08.08.2019Dell Technologies Equal WeightBarclays Capital
12.07.2016EMC NeutralMizuho
01.06.2016EMC NeutralUBS AG
21.04.2016EMC HoldDeutsche Bank AG
20.04.2016EMC HoldMaxim Group
DatumRatingAnalyst
19.11.2012Dell sellCitigroup Corp.
19.11.2012Dell underperformCredit Suisse Group
10.10.2012Dell sellCitigroup Corp.
23.08.2012Dell underperformCredit Suisse Group
19.08.2011Dell underperformCredit Suisse Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Dell Technologies nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen