Dell Technologies Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger greifen bei Dell Technologies am Nachmittag zu

Die Aktie von Dell Technologies zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Dell Technologies-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,4 Prozent im Plus bei 127,18 USD.

Die Dell Technologies-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 1,4 Prozent auf 127,18 USD. Im Tageshoch stieg die Dell Technologies-Aktie bis auf 127,20 USD. Bei 125,85 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 116.150 Dell Technologies-Aktien umgesetzt.

Bei 147,66 USD erreichte der Titel am 26.11.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 16,10 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 66,26 USD. Der derzeitige Kurs der Dell Technologies-Aktie liegt somit 91,94 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 1,78 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,07 USD je Dell Technologies-Aktie.

Die Zahlen des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Dell Technologies am 28.08.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,70 USD, nach 1,17 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 29,94 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 19,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 25,01 Mrd. USD in den Büchern standen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 9,51 USD je Aktie belaufen.

