Value-Titel als Portfolio-Absicherung? Zu diesen Aktien rät ein Experte

• Experte sieht Value-Titel als Depot-Sicherheit• Gesundheitswesen und Basiskonsumgüter favorisiert• TipRanks nimmt CVS Health und Philip Morris ins Visier

Hohe Inflation, Leitzinserhöhungen, geopolitische Konflikte: Das Jahr 2022 hatte für Anleger bislang eine durchaus schwierige Gemengelange im Gepäck. Hinzu kommt die Sorge um einen Einbruch der Weltwirtschaft und eine Rezession - in diesem Umfeld eine optimale Portfoliozusammensetzung zu erreichen, ist eine große Herausforderung.

Anlageexperte rechnet mit starkem Jahresausklang

Anthony Saglimbene, der als Chefmarktstratege bei dem Vermögensverwalter Ameriprise tätig ist, gibt zunächst kurzfristig Entwarnung für Anleger: "Normalerweise sind Oktober, November und Dezember die besten drei Monate des Jahres für den Markt. Dies ist eine typisch starke Periode, und nach einem so großen Marktrückgang in diesem Jahr würde es mich nicht überraschen, wenn die Märkte den Rest des Jahres über einfach anziehen würden", zitiert ihn die Analystendatenbank TipRanks.

Doch auch wenn der Jahresausklang versöhnlich sein soll, ist die Krise seiner Ansicht nach noch nicht ausgestanden. Im kommenden Jahr würden Unternehmen die hohe Inflationsrate und die steigenden Geldmarktzinsen in Form von Wachstums- und Gewinneinbrüchen zu spüren bekommen. Für Anleger bedeutet dies, dass sie ihr Depot neu ausrichten müssen. Value-Aktien seien dabei ein probates Investment.

Rat: Value-Aktien

Dabei hält Saglimbene aber nicht alle Aktien, die als Value-Titel gehandelt werden, für geeignete Anlageoptionen - konkret rät er zu Unternehmen, die in defensiven Sektoren tätig sind, also im Gesundheitswesen oder Basiskonsumgütersegment. TipRanks hat auf Basis der Empfehlungen des Anlageexperten zwei Titel ausfindig gemacht, die Anleger als Depotbeimischung in Erwägung ziehen sollten.

CVS Health

Als Vertreter einer Value-Aktie aus dem Gesundheitssegment wird CVS Health Corporation (CVS) genannt. Der US-Gigant bietet diverse Dienstleistungen im medizinischen Bereich und betreibt zudem Apotheken, Spezialgeschäfte und Online-Handel, zudem gehören telemedizinische Behandlung und Krankenversicherungsprodukte zum Portfolio des Unternehmens.

An der Börse hat sich die Aktie von CVS Health im bisherigen Jahresverlauf deutlich gegen den Marktdruck gestemmt und nur ein Minus von 6,85 Prozent (Schlusskurs vom 16.11.2022) eingefahren. Dazu trug auch ein robuster Geschäftsverlauf bei: Im dritten Quartal konnte der Gewinn stärker gesteigert werden, als von Analysten erwartet, auch der Umsatz lag mit 81,16 Milliarden US-Dollar nicht nur um rund zehn Prozent über dem Vergleichswert des Vorjahres sondern auch deutlich über den Analystenschätzungen.

Die starke Geschäftsentwicklung dürfte sich auch künftig weiter fortsetzen: "Wir stehen dem integrierten Gesundheitsmodell des Unternehmens […] positiv gegenüber", zitiert TipRanks Analystin Lisa Gill von JPMorgan. CVS sei gut positioniert, "um längerfristig von sich ändernden Marktdynamiken zu profitieren". Entsprechend bullish ist sie für die CVS Health-Aktie, der sie ein "Overweight"-Rating und ein Kursziel von 125 US-Dollar verpasst - vom aktuellen Aktienkurs aus könnte es also noch rund 30 Prozent nach oben gehen.

Philip Morris

Im Basiskonsumgütersegment haben die Experten von TipRanks unterdessen den Tabakriesen Philip Morris als geeignetes Value-Investment ausfindig gemacht. Als Vertreter der Tabakindustrie gehört das Unternehmen zu den so genannten "Sündenaktien", gilt bei TipRanks aber als gutes strategisches Defensiv-Investment.

Wer Philip Morris-Aktien seit Jahresstart im Depot hat, musste bislang lediglich einen Verlust von 0,25 Prozent verkraften (auf Basis des Schlusskurses vom 16.11.2022). Verglichen mit dem breiten Markt hat sich der Tabakkonzern dabei deutlich besser geschlagen. Das lässt sich auch auf eine solide Geschäftsentwicklung zurückführen: Im letzten Quartal lag der Gewinn je Aktie bei 1,53 US-Dollar, zeitgleich erlöste Philip Morris 8,03 Milliarden US-Dollar. Damit zeigte sich das Unternehmen in einem schwierigen Geschäftsumfeld stark: Analysten hatten sowohl beim Umsatz als auch beim Ergebnis deutlich geringere Werte erwartet.

Dazu beigetragen hat auch eine Neuausrichtung des Unternehmens. Philip Morris legt den Fokus zunehmend auf Alternativ-Produkte wie Vapes. In diesem Zusammenhang haben die US-Amerikaner kürzlich auch die Übernahme von Swedish Match bekannt gegeben: Der Hersteller von rauchfreien Tabakprodukten passt perfekt ins neue, sozial angepasstere Portfolio von Philip Morris.

Auch Analysten bei TipRanks sehen die Philip Morris-Aktie mehrheitlich als Gewinn für ein Anlegerdepot. Von sechs Analysten sprechen vier eine Kauf- zwei eine Halten-Empfehlung aus.



Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf CVS Health Corp Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf CVS Health Corp Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf CVS Health Corp

Bildquellen: pupunkkop / Shutterstock.com, Maxx-Studio / Shutterstock.com