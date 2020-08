Airbnb-Aktie kommt: Airbnb reicht Antrag für Börsengang ein

Werbung

Heute im Fokus

Dow unentschlossen -- DAX tiefer -- Mehr Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe -- CureVac vor EU-Großauftrag -- RWE-Finanzchef will beim Ökostromausbau mehr Tempo -- Adyen, Schaeffler, Alibaba im Fokus

RWE-Finanzchef drückt beim Ökostromausbau aufs Tempo. Google-Konzern investiert in Berliner Gesundheits-Startup Klara. Türkische Zentralbank rührt Leitzins trotz Lira-Absturz nicht an. EZB und andere Zentralbanken verringern Zahl der Dollar-Tender. Rocket-Internet-Beteiligung GFG erwartet Umsatz auf Vorjahresniveau. HelloFresh warnt in USA vor Salmonellen in Zwiebeln.