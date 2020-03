Unternehmer Thiele stockt Beteiligung an Lufthansa auf gut 10 Prozent auf

Mit gut 10,0001 Prozent der Anteile hielt er am 16. März fast doppelt so viel wie noch Anfang des Monats, wie aus einer Pflichtmitteilung vom Freitag hervorgeht. Für den 6. März hatte er noch eine Beteiligung von 5,29 Prozent gemeldet.

Thiele hält bereits die Mehrheit am Bahntechnikkonzern Vossloh und dem Bremsenhersteller Knorr-Bremse. Die Lufthansa-Aktie hat seit dem Jahreswechsel mehr als 40 Prozent verloren. Zwischenzeitlich war die Aktie noch billiger zu haben. Der Luftverkehrskonzern streicht wegen der Coronavirus-Pandemie vorerst fast alle Passagierflüge. 700 seiner 763 Flugzeuge stehen in Kürze am Boden.

