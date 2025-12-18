DAX24.193 +1,0%Est505.741 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,63 +4,4%Nas23.120 +1,9%Bitcoin74.986 +2,3%Euro1,1743 ±0,0%Öl60,12 -0,9%Gold4.370 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Micron Technology 869020 Bayer BAY001 TUI TUAG50 Volkswagen (VW) vz. 766403 Allianz 840400 Amazon 906866 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach EZB-Zinsentscheid: DAX steigt -- Wall Street fester -- Rheinmetall konzentriert sich auf Rüstung -- Oracle stürzt nach KI-Projekt-Streit ab -- Micron, Plug Power, TMTG, Canopy im Fokus
Top News
Geldmarkt-ETFs: Was Einsteiger über passive Fonds wissen sollten Geldmarkt-ETFs: Was Einsteiger über passive Fonds wissen sollten
Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Donnerstagnachmittag Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Donnerstagnachmittag
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Warum sich passiv mit dem Markt zufriedengeben, wenn man ihn aktiv schlagen kann? Jetzt entdecken!

Deutsche Börse-News: Schwerpunkt Gold, Silber und US-Tech (Zertfifikate)

18.12.25 17:18 Uhr

FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) - Der Trend hin zu Einzelwerten - speziell Nvidia, Alphabet, Apple & Co - setzt sich fort. DAX-Zertifikate machen einen geringeren Anteil aus als früher. Außerdem geht es ganz viel um Edelmetalle.

Wer­bung

18. Dezember 2025. FRANKFURT (Deutsche Börse). Der Höhenflug der Edelmetallpreise und Sorgen um die KI-Blase bestimmen den Zertifikatehandel. "Das Augenmerk gilt deutlich allen Arten von Silber-Produkten", erklärt Simon Görich von der Baader Bank und berichtet von "ordentlichen Umsätzen zum Jahresende". Viel gehandelt würden zudem Zertifikate auf Indizes sowie Technologie- und Rüstungsaktien. "Wir sehen sehr viel Interesse an Produkten auf US-Tech-Titeln sowie Gold und Silber", meldet auch Markus Königer von der ICF Bank. Rüstungsaktien - Ausnahme Rheinmetall - stehen seiner Einschätzung nach nicht mehr ganz so im Fokus. "Und in Zertifikaten auf Bitcoin und andere Kryptowährungen ist gar nichts los."

DAX und Nasdaq: Positionieren in beide Richtungen

Meistgehandelte Basiswerte bei der ICF in den vergangenen vier Wochen waren DAX, Nasdaq, Rheinmetall, Gold, Silber, Nvidia, Alphabet, Dow Jones, Euro Stoxx, Apple und Adidas. Der Anteil von DAX-Zertifikaten am Umsatz liegt Königer zufolge mit aktuell 23 Prozent unter den üblich 30 Prozent. Meist gehe es um Open-End-Knock-Out-Zertifikate, mal Puts (DE000BY0JRZ0), mal Calls (DE000DU5UM36). Ein ähnliches Bild beim Nasdaq: Viel gehandelt würden Open-End-Knock-Out-Calls (DE000PJ671U9), aber auch Put-Optionsscheine (DE000PJ5DTV0).

US-Tech-Werte: Immer noch viel Zuversicht

Im Bereich der Einzelaktien interessiert sich die ICF-Kundschaft weiter viel für Nvidia, aktuell aber auch viel für Alphabet. Die Aktie der Google-Mutter hat zuletzt zwar verloren, seit dem Tief im April hat sich der Kurs (US02079K3059) aber immer noch verdoppelt. Offenbar wird mit einem weiteren Kursanstieg gerechnet, es dominieren bullishe Produkte, ganz vorne steht ein Call-Optionsschein (DE000HT8E691) mit Basispreis 310 US-Dollar. Auch im Fall von Apple sind es schwerpunktmäßig Calls (DE000HS75JU3).

Wer­bung

Umsatzstärkstes Produkt auf Rheinmetall ist ein Discount-Zertifikat, wie Königer außerdem meldet, mit Cap bei 1.380 Euro (DE000HT4KA02). "Andere Rüstungskonzerne wie Renk oder Hensoldt finden keine große Beachtung mehr", stellt er fest.

Silber auf Rekordjagd

Ebenfalls bemerkbar macht sich, dass der Silberpreis immer neue Hochs markiert und der Goldpreis sich wieder seinem im Oktober erreichten Rekord nähert. Die ICF-Kundschaft setzt gerne auf Silber-Indexzertifikate (DE000DZ0B773), aber auch Call-Optionsscheine (DE000PK0P6Y1) und Open-End-Knock-Out-Calls (DE000PJ9ND62). Bei Gold sieht es ähnlich aus mit Index-Trackern auf der Top-Ten-Liste, aber auch Open-End-Knock-Out-Calls.

Ruhe trotz Bitcoin-Absturz

Trotz heftiger Bewegungen am Krypto-Markt tut sich bei Zertifikaten auf Bitcoin & Co nicht viel, wie Königer berichtet. Der Bitcoin kostet aktuell nur noch knapp 87.000 US-Dollar - mehr als 30 Prozent weniger als im Allzeithoch vom Oktober.

Wer­bung

Von Anna-Maria Borse, 18. Dezember 2025 © Deutsche Börse AG

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Deutsche Börse AG verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)