Deutsche Börse überzeugt

Die Deutsche Börse hat durch die Zinserhöhung und den Anstieg im Handel mit Gasprodukten Rückenwind erhalten und die Erwartungen der Analysten übertroffen. Der den Anteilseignern zurechenbare Gewinn sei im dritten Quartal auf 373 Mio. Euro gestiegen, und damit um 24 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Analysten hatten im Schnitt mit einem Anstieg von 16 Prozent gerechnet.

Aufgrund der Entwicklung an den Finanzmärkten hob die Deutsche Börse erneut ihre Prognosen für das laufende Jahr an: Der Börsenbetreiber rechnet nun mit einem Anstieg der Nettoerlöse auf mehr als 4,1 Mrd. Euro. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) soll auf mehr als 2,3 Mrd. Euro zunehmen.

Die Zinswende der US-Notenbank bescherte der Deutschen Börse im dritten Quartal ein Wachstum von 546 Prozent der Nettozinserträge im Bankgeschäft. Der volatile Markt der Gas- und Stromprodukte kurbelte auch das Geschäft mit Rohstoffen und Finanzderivaten an.

Die Nettoerlöse erhöhten sich im Trading und Clearing Segment, zu dem auch die Strombörse EEX in Leipzig gehört, um 31 Prozent auf 553,6 Mio. Euro. Damit stiegen die Gesamtnettoerlöse im dritten Jahresviertel um 30 Prozent auf 1,09 Mrd. Euro.

Die lukrativen Geschäftsfelder bergen auch Risiken: Bei vielen Gas- und Stromverträgen, die das Clearinghaus der Strombörse abwickelt, sei es zu „erheblichen Preis- und Volatilitätsanstiegen“ gekommen. Bisher sei es im Clearinghaus der Strombörse laut Finanzbericht zu keinen Ausfällen gekommen.

Deutsche Börse-Aktie zieht wieder an

Die Aktie der Deutschen Börse ist mit einem Plus von 12,7 Prozent in diesem Jahr hinter der Deutschen Telekom die zweitbeste Aktie im DAX. Nach einem Rücksetzer bis Mitte Oktober wurde inzwischen auch die 200-Tagelinie (rot) wieder überschritten. Damit nähert sich der Titel dem Rekordhoch bei knapp 176 Euro an, die am 9. August 2022 erreicht wurde. Auch der MACD (Momentum) zieht wieder an und stützt den Aufschwung.

