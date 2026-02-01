DAX25.081 +0,2%Est506.080 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8100 +3,4%Nas22.683 -0,3%Bitcoin57.906 +1,8%Euro1,1758 -0,1%Öl71,49 -0,6%Gold5.039 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 SAP 716460 Airbus 938914 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Amazon 906866 Microsoft 870747 Lufthansa 823212 RENK RENK73 BASF BASF11 Siemens 723610 DroneShield A2DMAA
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- Asiens Börsen im Minus -- Pentagon-Liste belastet BYD, Alibaba & Baidu -- NVIDIA wohl mit Milliardeninvestment in OpenAI -- BioNTech, Moderna, Bayer, Airbus, thyssenkrupp im Fokus
Top News
Börse am Freitag: DAX leicht im Plus - hält die 25.000er-Marke im Tagesverlauf? Börse am Freitag: DAX leicht im Plus - hält die 25.000er-Marke im Tagesverlauf?
DAX 40-Titel Infineon-Aktie: Das beträgt die Infineon-Dividendenausschüttung DAX 40-Titel Infineon-Aktie: Das beträgt die Infineon-Dividendenausschüttung
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Deutsche Erzeugerpreise zeigen im Januar schwachen Preisdruck

20.02.26 08:08 Uhr

Von Andreas Plecko

DOW JONES--Im Januar hat es auf der Produzentenebene in Deutschland nur einen schwachen Preisdruck gegeben. Im Vergleich zum Vormonat sanken die Erzeugerpreise um 0,6 Prozent, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte. Volkswirte hatten ein Plus von 0,1 Prozent erwartet. Gegenüber dem Vorjahr ergab sich ein Rückgang um 3,0 Prozent. Die Prognose hatte auf ein Minus von 2,1 Prozent gelautet.

Wer­bung

Ohne Energie stieg der Index der Erzeugerpreise um 0,6 Prozent gegenüber dem Vormonat. Im Vergleich zum Vorjahr ergab sich eine Steigerung um 1,2 Prozent.

Bei dieser Statistik werden die Preise ab Fabrik erhoben, also bevor die Produkte und Rohstoffe in den Handel kommen. Die Erzeugerpreise können damit einen frühen Hinweis auf die Entwicklung der Inflation geben. In der Regel schlagen veränderte Erzeugerpreise früher oder später auf den Handel und damit auf die Verbraucher durch.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/cbr

(END) Dow Jones Newswires

February 20, 2026 02:09 ET (07:09 GMT)