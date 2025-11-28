DAX23.746 -0,1%Est505.648 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,38 -1,3%Nas23.215 +0,8%Bitcoin78.731 +0,1%Euro1,1571 -0,2%Öl63,55 +0,3%Gold4.163 +0,1%
Deutsche Importpreise deuten im Oktober auf schwachen Preisdruck

28.11.25 08:14 Uhr

Von Andreas Plecko

DOW JONES--Die Importpreise in Deutschland weisen im Oktober auf einen schwachen Inflationsdruck hin. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) berichtete, stieg der Index der Einfuhrpreise im Vergleich zum Vormonat um 0,2 Prozent. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten stabile Preise prognostiziert. Im Vergleich zum Vorjahr wurde ein Rückgang von 1,4 Prozent registriert. Die befragen Ökonomen hatten ein Minus von 1,6 Prozent erwartet.

Ohne Berücksichtigung der Energiepreise stiegen die Importpreise im Oktober um 0,3 Prozent gegenüber dem Vormonat. Binnen Jahresfrist ergab sich eine Stagnation.

Die Importpreise beeinflussen die Erzeuger- und Verbraucherpreise und geben damit Hinweise auf einen sich aufbauenden Inflationsdruck. Die Exportpreise lassen Rückschlüsse auf die globale Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft zu.

Der Index der Ausfuhrpreise lag im Oktober um 0,5 Prozent über dem Niveau des Vormonats. Im Vergleich zum Vorjahr wurde ein Anstieg um 0,2 Prozent registriert.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/hab

(END) Dow Jones Newswires

November 28, 2025 02:15 ET (07:15 GMT)