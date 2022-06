Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank präsentiert sich am Mittwochmittag stärker

Die Deutsche Bank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 01.06.2022 12:22:00 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 10,42 EUR. In der Spitze gewann die Deutsche Bank-Aktie bis auf 10,55 EUR. Bei 10,52 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.457.126 Deutsche Bank-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 14,64 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.02.2022). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Deutsche Bank-Aktie derzeit noch 28,79 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 8,16 EUR. Dieser Wert wurde am 07.03.2022 erreicht. Mit einem Kursverlust von 27,67 Prozent würde die Deutsche Bank-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 13,97 EUR.

Am 27.04.2022 hat Deutsche Bank in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,55 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Bank 0,47 EUR je Aktie verdient. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 7.328,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,47 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Deutsche Bank einen Umsatz von 7.222,00 EUR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2022 dürfte Deutsche Bank am 27.07.2022 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2023-Bilanz können Deutsche Bank-Anleger Experten zufolge am 26.07.2023 werfen.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Deutsche Bank ein EPS in Höhe von 1,77 EUR in den Büchern stehen haben wird.

