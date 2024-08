Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Vormittag leichter

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Deutsche Bank. Die Deutsche Bank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Minus bei 14,38 EUR.

Die Deutsche Bank-Aktie wies um 09:07 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 14,38 EUR abwärts. Im Tief verlor die Deutsche Bank-Aktie bis auf 14,33 EUR. Bei 14,36 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 155.884 Deutsche Bank-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 17,01 EUR erreichte der Titel am 26.04.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 18,32 Prozent könnte die Deutsche Bank-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 25.10.2023 bei 9,44 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 34,35 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,666 EUR. Im Vorjahr hatte Deutsche Bank 0,450 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 18,16 EUR für die Deutsche Bank-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte Deutsche Bank am 24.07.2024 vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,07 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls 0,43 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 17,23 Mrd. EUR – ein Plus von 19,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Deutsche Bank 14,45 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Deutsche Bank am 23.10.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 29.10.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,35 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

Den Auslands-Investoren gehört der DAX - Diese Top-Konzerne sind in ausländischer Hand

Deutsche Bank-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

Gewinne in Frankfurt: DAX nachmittags stärker