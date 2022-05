Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Montagmittag in Rot

Die Aktie verlor um 12:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,4 Prozent auf 9,50 EUR. Die Abwärtsbewegung der Deutsche Bank-Aktie ging bis auf 9,13 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 9,55 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 5.710.358 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 14,64 EUR erreichte der Titel am 10.02.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 35,13 Prozent hinzugewinnen. Am 07.03.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 8,16 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 16,32 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 13,94 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal legte Deutsche Bank am 27.04.2022 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,51 EUR gegenüber 0,47 EUR im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 7.328,00 EUR umgesetzt, gegenüber 7.222,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird für den 27.07.2022 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2023-Bilanz auf den 26.07.2023.

Von Analysten wird erwartet, dass Deutsche Bank im Jahr 2023 1,78 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

Bankaktien: Commerzbank hängt Deutsche Bank ab

Deutsche Bank-Aktie schlussendlich kaum verändert: Razzia bei der Deutschen Bank

Bank of America: Rezessionsängste beherrschen die Märkte - Anleger flüchten aus US-Aktien

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Bank AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Deutsche Bank AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Deutsche Bank AG

Bildquellen: Cineberg / Shutterstock.com