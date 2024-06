Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank zeigt sich am Mittag freundlich

Notierung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Deutsche Bank. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,4 Prozent auf 15,44 EUR zu.

Das Papier von Deutsche Bank konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,4 Prozent auf 15,44 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Deutsche Bank-Aktie bisher bei 15,49 EUR. Mit einem Wert von 15,33 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Deutsche Bank-Aktie belief sich zuletzt auf 2.074.486 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 26.04.2024 bei 17,01 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 10,22 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 8,90 EUR ab. Abschläge von 42,32 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 0,450 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,663 EUR je Deutsche Bank-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Deutsche Bank-Aktie wird bei 16,92 EUR angegeben.

Deutsche Bank gewährte am 25.04.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,63 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,56 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Deutsche Bank mit einem Umsatz von insgesamt 17,26 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,97 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 23,52 Prozent gesteigert.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Deutsche Bank wird am 24.07.2024 gerechnet. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 23.07.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,20 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

