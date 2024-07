Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Vormittag mit Aufschlag

Aktie im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Deutsche Bank. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,8 Prozent auf 15,49 EUR zu.

Um 09:06 Uhr sprang die Deutsche Bank-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,8 Prozent auf 15,49 EUR zu. Bei 15,49 EUR erreichte die Deutsche Bank-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 15,27 EUR. Bisher wurden via XETRA 204.698 Deutsche Bank-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 26.04.2024 markierte das Papier bei 17,01 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,82 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.07.2023 bei 9,05 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Deutsche Bank-Aktie 71,20 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,663 EUR. Im Vorjahr hatte Deutsche Bank 0,450 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Deutsche Bank-Aktie wird bei 16,78 EUR angegeben.

Deutsche Bank ließ sich am 25.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,63 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,56 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 17,26 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Bank 13,97 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 24.07.2024 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 23.07.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,19 EUR je Deutsche Bank-Aktie.

