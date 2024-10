Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Donnerstagmittag mit roten Vorzeichen

Kursverlauf

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Bank nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,4 Prozent auf 15,20 EUR.

Die Deutsche Bank-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:48 Uhr um 1,4 Prozent auf 15,20 EUR nach. Die höchsten Verluste verbuchte die Deutsche Bank-Aktie bis auf 15,08 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 15,33 EUR. Der Tagesumsatz der Deutsche Bank-Aktie belief sich zuletzt auf 1.251.886 Aktien.

Am 26.04.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 17,01 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Deutsche Bank-Aktie liegt somit 10,67 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 25.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 9,44 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Deutsche Bank-Aktie mit einem Verlust von 37,89 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2023 0,450 EUR an Deutsche Bank-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,663 EUR aus. Analysten bewerten die Deutsche Bank-Aktie im Durchschnitt mit 19,55 EUR.

Am 24.07.2024 hat Deutsche Bank in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie lag bei -0,07 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,43 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 17,23 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 19,24 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 14,45 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Deutsche Bank wird am 23.10.2024 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 29.10.2025.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Bank im Jahr 2024 2,37 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

