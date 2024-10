Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank tendiert am Donnerstagvormittag tiefer

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Deutsche Bank-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 15,36 EUR.

Der Deutsche Bank-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:07 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 15,36 EUR. Bei 15,32 EUR markierte die Deutsche Bank-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 15,33 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 47.804 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (17,01 EUR) erklomm das Papier am 26.04.2024. Das 52-Wochen-Hoch liegt 10,75 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Deutsche Bank-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 9,44 EUR am 25.10.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 38,55 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,663 EUR, nach 0,450 EUR im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Deutsche Bank-Aktie bei 19,55 EUR.

Deutsche Bank ließ sich am 24.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,07 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls 0,43 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Deutsche Bank im vergangenen Quartal 17,23 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 19,24 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Deutsche Bank 14,45 Mrd. EUR umsetzen können.

Deutsche Bank wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 23.10.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Deutsche Bank-Anleger Experten zufolge am 29.10.2025 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Deutsche Bank-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,37 EUR fest.

