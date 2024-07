Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank gewinnt am Donnerstagmittag

So entwickelt sich Deutsche Bank

Die Aktie von Deutsche Bank zählt am Donnerstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das Deutsche Bank-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 15,78 EUR.

Um 11:48 Uhr ging es für das Deutsche Bank-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 15,78 EUR. Der Kurs der Deutsche Bank-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 15,88 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 15,72 EUR. Zuletzt wechselten 1.432.841 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.

Am 26.04.2024 markierte das Papier bei 17,01 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Deutsche Bank-Aktie somit 7,23 Prozent niedriger. Bei 9,05 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.07.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 42,67 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,450 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,663 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 16,78 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Deutsche Bank am 25.04.2024 vor. Das EPS wurde auf 0,63 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,56 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 17,26 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 23,52 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 13,97 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 24.07.2024 terminiert. Schätzungsweise am 23.07.2025 dürfte Deutsche Bank die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Deutsche Bank im Jahr 2024 2,19 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

