Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank zeigt sich am Mittag gestärkt

Die Aktie legte um 12:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,7 Prozent auf 7,83 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Deutsche Bank-Aktie bisher bei 7,85 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 7,71 EUR. Zuletzt wechselten 4.622.001 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.

Am 10.02.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 14,64 EUR an. Gewinne von 46,48 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 03.10.2022 auf bis zu 7,25 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 8,06 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Deutsche Bank-Aktie bei 12,92 EUR.

Am 11.08.2022 legte Deutsche Bank die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2022 endete, vor. Es stand ein EPS von 0,33 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Bank noch ein Gewinn pro Aktie von 0,20 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 6.650,00 EUR gegenüber 6.214,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2022 dürfte Deutsche Bank am 26.10.2022 vorlegen. Schätzungsweise am 25.10.2023 dürfte Deutsche Bank die Q3 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Deutsche Bank-Aktie für das Jahr 2021 setzen Experten auf 1,21 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

September 2022: Experten empfehlen Deutsche Bank-Aktie mehrheitlich zum Kauf

Christian Sewing, Chef der Deutschen Bank: Eine Kurzbiografie

Deutsche Bank-Aktie tiefer: US-Behörden erteilen der Deutschen Bank Strafe in Millionenhöhe

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Bank AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Bank AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Bank AG

Bildquellen: Nessluop / Shutterstock.com