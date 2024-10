Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Freitagvormittag mit Kursabschlägen

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Deutsche Bank. Die Deutsche Bank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Minus bei 15,34 EUR.

Die Deutsche Bank-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 15,34 EUR. Der Kurs der Deutsche Bank-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 15,31 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 15,34 EUR. Bisher wurden via XETRA 91.855 Deutsche Bank-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 26.04.2024 markierte das Papier bei 17,01 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 10,94 Prozent über dem aktuellen Kurs der Deutsche Bank-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 9,44 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Deutsche Bank-Aktie 62,46 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Deutsche Bank-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,450 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,663 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Deutsche Bank-Aktie bei 19,55 EUR.

Am 24.07.2024 äußerte sich Deutsche Bank zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,07 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Bank ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,43 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 17,23 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 19,24 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Deutsche Bank einen Umsatz von 14,45 Mrd. EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 23.10.2024 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 29.10.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,38 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

