Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank schießt am Nachmittag hoch

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Deutsche Bank. Im XETRA-Handel gewannen die Deutsche Bank-Papiere zuletzt 10,8 Prozent.

Um 15:53 Uhr stieg die Deutsche Bank-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 10,8 Prozent auf 21,45 EUR. Der Kurs der Deutsche Bank-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 21,58 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 20,40 EUR. Von der Deutsche Bank-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 15.183.950 Stück gehandelt.

Am 05.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 21,58 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,58 Prozent könnte die Deutsche Bank-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 12,27 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Deutsche Bank-Aktie 42,81 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Bank-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,679 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Deutsche Bank 0,450 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 21,19 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte Deutsche Bank am 30.01.2025 vor. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,05 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 54,10 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 7,22 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 15,74 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 29.04.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q1 2026-Finanzergebnisse von Deutsche Bank rechnen Experten am 29.04.2026.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Bank im Jahr 2025 2,80 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

