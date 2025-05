Aktienkurs im Fokus

Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank gewinnt am Vormittag an Fahrt

09.05.25 09:22 Uhr

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Deutsche Bank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Plus bei 23,75 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Deutsche Bank-Papiere um 09:07 Uhr 0,1 Prozent. Bei 23,90 EUR markierte die Deutsche Bank-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 23,87 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Deutsche Bank-Aktien beläuft sich auf 216.282 Stück. Am 06.05.2025 erreichte der Anteilsschein mit 24,09 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Deutsche Bank-Aktie ist somit 1,41 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 12,27 EUR am 06.08.2024. Mit Abgaben von 48,35 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,680 EUR an Deutsche Bank-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,00 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 24,25 EUR. Am 29.04.2025 lud Deutsche Bank zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Das EPS wurde auf 1,01 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,63 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Deutsche Bank 16,37 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 5,15 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 17,26 Mrd. EUR umgesetzt worden. Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 24.07.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von Deutsche Bank rechnen Experten am 29.07.2026. Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,84 EUR je Aktie in den Deutsche Bank-Büchern. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie Krypto-Initiativen der Deutschen Bank gewinnen in den USA offenbar an Dynamik DAX 40-Papier Deutsche Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Deutsche Bank-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen Deutsche Bank-Aktie: UBS hebt Ziel für Deutsche Bank auf 25 Euro

