Deutsche Bank Aktie News: Anleger schicken Deutsche Bank am Mittag ins Plus

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Deutsche Bank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Plus bei 23,88 EUR.

Die Deutsche Bank-Aktie konnte um 11:49 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 23,88 EUR. In der Spitze legte die Deutsche Bank-Aktie bis auf 23,92 EUR zu. Bei 23,87 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.286.249 Deutsche Bank-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 06.05.2025 auf bis zu 24,09 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 0,88 Prozent Plus fehlen der Deutsche Bank-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.08.2024 bei 12,27 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Deutsche Bank-Aktie 48,62 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,00 EUR. Im Vorjahr erhielten Deutsche Bank-Aktionäre 0,680 EUR je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 24,25 EUR an.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Deutsche Bank am 29.04.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,01 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,63 EUR je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Deutsche Bank in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 5,15 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 16,37 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 17,26 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Deutsche Bank wird am 24.07.2025 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 29.07.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,84 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

