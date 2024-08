Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank knickt am Vormittag ein

So entwickelt sich Deutsche Bank

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Deutsche Bank-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 5,6 Prozent auf 12,44 EUR abwärts.

Um 09:07 Uhr fiel die Deutsche Bank-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 5,6 Prozent auf 12,44 EUR ab. Bei 12,42 EUR markierte die Deutsche Bank-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 12,55 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 796.840 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (17,01 EUR) erklomm das Papier am 26.04.2024. Mit einem Zuwachs von 36,77 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 25.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 9,44 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Deutsche Bank-Aktie mit einem Verlust von 24,12 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2023 erhielten Deutsche Bank-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,450 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,666 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 18,16 EUR.

Am 24.07.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,07 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Deutsche Bank ebenfalls 0,43 EUR je Aktie eingebüßt. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 17,23 Mrd. EUR – ein Plus von 19,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Deutsche Bank 14,45 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.10.2024 erfolgen. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 29.10.2025.

Den erwarteten Gewinn je Deutsche Bank-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,35 EUR fest.

