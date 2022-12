Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank gewinnt am Mittag an Boden

Im XETRA-Handel gewannen die Deutsche Bank-Papiere um 12:22 Uhr 2,1 Prozent. Das bisherige Tageshoch markierte die Deutsche Bank-Aktie bei 10,30 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 10,18 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 4.480.937 Deutsche Bank-Aktien.

Am 10.02.2022 erreichte der Anteilsschein mit 14,64 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 30,08 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 03.10.2022 Kursverluste bis auf 7,25 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 41,18 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Deutsche Bank-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Deutsche Bank-Aktie bei 13,36 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte Deutsche Bank am 26.10.2022 vor. Es stand ein EPS von 0,57 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Bank noch ein Gewinn pro Aktie von 0,20 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6.918,00 EUR – ein Plus von 15,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Deutsche Bank 6.000,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 02.02.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q4 2023-Bilanz können Deutsche Bank-Anleger Experten zufolge am 01.02.2024 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2021 1,21 EUR je Aktie in den Deutsche Bank-Büchern.

Redaktion finanzen.net

