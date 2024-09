Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank tendiert am Freitagnachmittag nahe Vortagesschluss

Kursverlauf

Die Aktie von Deutsche Bank zeigt sich am Freitagnachmittag ohne große Bewegung. Die Deutsche Bank-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 14,94 EUR.

Anleger zeigten sich um 15:52 Uhr bei der Deutsche Bank-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 14,94 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Deutsche Bank-Aktie bei 15,06 EUR. Die Deutsche Bank-Aktie sank bis auf 14,75 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 14,90 EUR. Der Tagesumsatz der Deutsche Bank-Aktie belief sich zuletzt auf 2.139.862 Aktien.

Am 26.04.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 17,01 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 13,88 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 25.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 9,44 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Deutsche Bank-Aktie 36,81 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,665 EUR. Im Vorjahr hatte Deutsche Bank 0,450 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Deutsche Bank-Aktie wird bei 19,31 EUR angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Deutsche Bank am 24.07.2024. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,07 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Bank ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,43 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 19,24 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 14,45 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 17,23 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.10.2024 veröffentlicht. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte Deutsche Bank möglicherweise am 29.10.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Deutsche Bank einen Gewinn von 2,36 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

