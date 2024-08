Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank gewinnt am Vormittag an Fahrt

So entwickelt sich Deutsche Bank

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Deutsche Bank-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 12,95 EUR nach oben.

Um 09:07 Uhr wies die Deutsche Bank-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 12,95 EUR nach oben. In der Spitze gewann die Deutsche Bank-Aktie bis auf 13,03 EUR. Bei 13,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 277.890 Deutsche Bank-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (17,01 EUR) erklomm das Papier am 26.04.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 31,42 Prozent über dem aktuellen Kurs der Deutsche Bank-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 9,44 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 27,08 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Deutsche Bank-Aktie.

Für Deutsche Bank-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,450 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,666 EUR ausgeschüttet werden. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 18,16 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte Deutsche Bank am 24.07.2024 vor. Der Verlust je Aktie lag bei -0,07 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,43 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 19,24 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 17,23 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 14,45 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Deutsche Bank am 23.10.2024 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 29.10.2025 erwartet.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,36 EUR je Deutsche Bank-Aktie.

