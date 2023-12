Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank gibt am Donnerstagvormittag nach

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Deutsche Bank-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,3 Prozent auf 11,52 EUR ab.

Um 09:07 Uhr fiel die Deutsche Bank-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,3 Prozent auf 11,52 EUR ab. Im Tief verlor die Deutsche Bank-Aktie bis auf 11,51 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 11,59 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Deutsche Bank-Aktien beläuft sich auf 639.467 Stück.

Am 30.01.2023 markierte das Papier bei 12,36 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Deutsche Bank-Aktie derzeit noch 7,31 Prozent Luft nach oben. Bei 7,95 EUR fiel das Papier am 24.03.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Deutsche Bank-Aktie liegt somit 45,00 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Deutsche Bank-Aktie bei 14,72 EUR.

Deutsche Bank ließ sich am 25.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,56 EUR gegenüber 0,57 EUR im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 7.100,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Bank 6.918,00 EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.02.2024 erfolgen. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Deutsche Bank rechnen Experten am 30.01.2025.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Deutsche Bank ein EPS in Höhe von 2,00 EUR in den Büchern stehen haben wird.

