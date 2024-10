Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank verzeichnet am Nachmittag Verluste

So entwickelt sich Deutsche Bank

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Deutsche Bank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Minus bei 15,81 EUR.

Die Deutsche Bank-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 15,81 EUR abwärts. Die Deutsche Bank-Aktie sank bis auf 15,76 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 15,81 EUR. Bisher wurden via XETRA 2.193.394 Deutsche Bank-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 17,01 EUR markierte der Titel am 26.04.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Deutsche Bank-Aktie mit einem Kursplus von 7,64 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 25.10.2023 bei 9,44 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 40,28 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,450 EUR an Deutsche Bank-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,661 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 19,55 EUR für die Deutsche Bank-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Deutsche Bank am 24.07.2024. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,07 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Bank ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,43 EUR in den Büchern gestanden. Deutsche Bank hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 17,23 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 19,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 14,45 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Deutsche Bank am 23.10.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Deutsche Bank rechnen Experten am 29.10.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Deutsche Bank einen Gewinn von 2,40 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

