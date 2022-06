Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Vormittag mit Abschlägen

Die Deutsche Bank-Aktie wies um 09.06.2022 09:22:00 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 10,11 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Deutsche Bank-Aktie ging bis auf 10,09 EUR. Bei 10,11 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 147.436 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (14,64 EUR) erklomm das Papier am 10.02.2022. Gewinne von 30,91 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 07.03.2022 gab der Anteilsschein bis auf 8,16 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Deutsche Bank-Aktie 23,88 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 13,97 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Deutsche Bank am 27.04.2022. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,55 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,47 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,47 Prozent auf 7.328,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7.222,00 EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q2 2022-Bilanzvorlage von Deutsche Bank wird am 27.07.2022 gerechnet. Die Q2 2023-Finanzergebnisse könnte Deutsche Bank möglicherweise am 26.07.2023 präsentieren.

Experten taxieren den Deutsche Bank-Gewinn für das Jahr 2023 auf 1,77 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

US-Börsenaufsicht SEC will ESG-Fonds strenger kontrollieren

Deutsche Bank-Aktie fällt: Bargeldausgabe am Filialschalter soll mittelfristig reduziert werden

DWS-Aktie leichter: DWS-Aufsichtsratschef mahnt nach Durchsuchung keine Vorverurteilungen zu tätigen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Bank AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Bank AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Bank AG

Bildquellen: Martin Good / Shutterstock.com