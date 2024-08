Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank präsentiert sich am Mittag stärker

Aktie im Fokus

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Bank nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,1 Prozent auf 13,23 EUR.

Um 11:49 Uhr konnte die Aktie von Deutsche Bank zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 13,23 EUR. Die Deutsche Bank-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 13,30 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 13,17 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 698.440 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 17,01 EUR erreichte der Titel am 26.04.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 28,58 Prozent könnte die Deutsche Bank-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 25.10.2023 bei 9,44 EUR. Abschläge von 28,66 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Deutsche Bank-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,450 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,664 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 18,16 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Deutsche Bank am 24.07.2024. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,07 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Bank ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,43 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 19,24 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 17,23 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 14,45 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Deutsche Bank wird am 23.10.2024 gerechnet. Deutsche Bank dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 29.10.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 2,36 EUR je Deutsche Bank-Aktie.

