Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Nachmittag stärker

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Deutsche Bank. Zuletzt sprang die Deutsche Bank-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,5 Prozent auf 15,03 EUR zu.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,5 Prozent auf 15,03 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Deutsche Bank-Aktie bis auf 15,11 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 14,72 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.951.799 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

Am 26.04.2024 markierte das Papier bei 17,01 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 13,17 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 25.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 9,44 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 37,21 Prozent könnte die Deutsche Bank-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2023 erhielten Deutsche Bank-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,450 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,665 EUR. Analysten bewerten die Deutsche Bank-Aktie im Durchschnitt mit 19,45 EUR.

Am 24.07.2024 hat Deutsche Bank in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Deutsche Bank hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,07 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,43 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Deutsche Bank hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 17,23 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 19,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 14,45 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.10.2024 erfolgen. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Deutsche Bank-Anleger Experten zufolge am 29.10.2025 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Deutsche Bank-Aktie in Höhe von 2,36 EUR im Jahr 2024 aus.

