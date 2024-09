Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank steigt am Vormittag

Kursentwicklung

Die Aktie von Deutsche Bank zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Bank nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,4 Prozent auf 14,87 EUR.

Das Papier von Deutsche Bank legte um 09:07 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,4 Prozent auf 14,87 EUR. Die Deutsche Bank-Aktie legte bis auf 14,88 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 14,72 EUR. Der Tagesumsatz der Deutsche Bank-Aktie belief sich zuletzt auf 128.099 Aktien.

Am 26.04.2024 markierte das Papier bei 17,01 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 14,40 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 25.10.2023 (9,44 EUR). Der aktuelle Kurs der Deutsche Bank-Aktie ist somit 36,53 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Deutsche Bank-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,450 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,665 EUR ausgeschüttet werden. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 19,45 EUR aus.

Am 24.07.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,07 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls 0,43 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Deutsche Bank mit einem Umsatz von insgesamt 17,23 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14,45 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 19,24 Prozent gesteigert.

Am 23.10.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 29.10.2025 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Deutsche Bank im Jahr 2024 2,36 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

