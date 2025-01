Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Freitagvormittag mit Aufschlag

Aktie im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Deutsche Bank. Zuletzt ging es für das Deutsche Bank-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 17,23 EUR.

Die Deutsche Bank-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 17,23 EUR. Die Deutsche Bank-Aktie zog in der Spitze bis auf 17,26 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 17,10 EUR. Bisher wurden via XETRA 271.047 Deutsche Bank-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 17,31 EUR erreichte der Titel am 16.12.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Deutsche Bank-Aktie mit einem Kursplus von 0,43 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 09.02.2024 Kursverluste bis auf 11,52 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 33,13 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Deutsche Bank-Aktie.

Nachdem Deutsche Bank seine Aktionäre 2023 mit 0,450 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,663 EUR je Aktie ausschütten. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Deutsche Bank-Aktie bei 20,50 EUR.

Am 23.10.2024 legte Deutsche Bank die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,74 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,50 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 16,59 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15,24 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Deutsche Bank dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 30.01.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 29.01.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von Deutsche Bank.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,42 EUR je Deutsche Bank-Aktie.

