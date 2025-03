Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank zieht am Vormittag an

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Deutsche Bank. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 22,21 EUR zu.

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 22,21 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Deutsche Bank-Aktie bei 22,50 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 22,50 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 475.512 Deutsche Bank-Aktien.

Bei 23,03 EUR markierte der Titel am 06.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 3,69 Prozent Plus fehlen der Deutsche Bank-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 12,27 EUR ab. Mit Abgaben von 44,76 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Deutsche Bank-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,450 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,679 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 21,05 EUR.

Deutsche Bank ließ sich am 30.01.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,05 EUR. Im Vorjahresquartal hatte Deutsche Bank ebenfalls ein EPS von 0,65 EUR je Aktie vermeldet. Deutsche Bank hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7,22 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 54,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15,74 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte Deutsche Bank am 29.04.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q1 2026-Bilanz von Deutsche Bank rechnen Experten am 29.04.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,81 EUR je Deutsche Bank-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsende mit Abgaben

Schwacher Handel: DAX notiert schlussendlich im Minus

Deutsche Bank-Analyse: DZ BANK stuft Deutsche Bank-Aktie mit Kaufen ein