Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank tendiert am Vormittag schwächer

Das Papier von Deutsche Bank gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 10.06.2022 09:22:00 Uhr ging es um 0,5 Prozent auf 9,97 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Deutsche Bank-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 9,90 EUR aus. Bei 9,95 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 390.976 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

Bei 14,64 EUR markierte der Titel am 10.02.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Deutsche Bank-Aktie mit einem Kursplus von 31,91 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.03.2022 (8,16 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die Deutsche Bank-Aktie mit einem Verlust von 22,09 Prozent wieder erreichen.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 13,97 EUR aus.

Am 27.04.2022 legte Deutsche Bank die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor. Das EPS belief sich auf 0,55 EUR gegenüber 0,47 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 7.328,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7.222,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die kommende Q2 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.07.2022 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2023-Bilanz auf den 26.07.2023.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Deutsche Bank ein EPS in Höhe von 1,77 EUR in den Büchern stehen haben wird.

