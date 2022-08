Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank macht am Nachmittag Boden gut

Die Deutsche Bank-Aktie notierte im XETRA-Handel um 04:22 Uhr in Grün und gewann 1,0 Prozent auf 8,82 EUR. Die Deutsche Bank-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 8,87 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 8,69 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 4.696.356 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.

Am 10.02.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 14,64 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Deutsche Bank-Aktie damit 39,75 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 15.07.2022 (7,53 EUR). Mit Abgaben von 17,18 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 13,17 EUR je Deutsche Bank-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Deutsche Bank am 27.04.2022. Das EPS belief sich auf 0,55 EUR gegenüber 0,20 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 17,93 Prozent auf 7.328,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6.214,00 EUR in den Büchern gestanden.

Deutsche Bank wird die nächste Bilanz für Q3 2022 voraussichtlich am 26.10.2022 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2023-Bilanz von Deutsche Bank rechnen Experten am 25.10.2023.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2021 auf 1,21 EUR je Aktie belaufen.

