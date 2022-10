Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank schiebt sich am Vormittag vor

Um 09:22 Uhr stieg die Deutsche Bank-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 7,86 EUR. Im Tageshoch stieg die Deutsche Bank-Aktie bis auf 7,86 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 7,77 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 390.618 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.

Am 10.02.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 14,64 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Deutsche Bank-Aktie derzeit noch 46,32 Prozent Luft nach oben. Am 03.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 7,25 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 8,37 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gaben als mittleres Kursziel 12,92 EUR an.

Am 11.08.2022 hat Deutsche Bank in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2022 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,33 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,20 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,02 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6.214,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 6.650,00 EUR ausgewiesen.

Voraussichtlich am 26.10.2022 dürfte Deutsche Bank Anlegern einen Blick in die Q3 2022-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 25.10.2023 mit der Veröffentlichung der Q3 2023-Bilanz von Deutsche Bank.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2021 liegen bei durchschnittlich 1,21 EUR je Deutsche Bank-Aktie.

Redaktion finanzen.net

