Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Donnerstagnachmittag auf grünem Terrain

Das Papier von Deutsche Bank legte um 04:22 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2,6 Prozent auf 9,94 EUR. Die Deutsche Bank-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 10,03 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 9,66 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 8.133.010 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 10.02.2022 auf bis zu 14,64 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 32,08 Prozent über dem aktuellen Kurs der Deutsche Bank-Aktie. Bei 7,25 EUR erreichte der Anteilsschein am 03.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Deutsche Bank-Aktie 37,14 Prozent sinken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 13,09 EUR für die Deutsche Bank-Aktie.

Am 11.08.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,33 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Bank 0,20 EUR je Aktie verdient. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,02 Prozent auf 6.650,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6.214,00 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von Deutsche Bank wird am 02.02.2023 gerechnet. Mit der Vorlage der Q4 2023-Bilanz von Deutsche Bank rechnen Experten am 01.02.2024.

Analysten erwarten für 2021 einen Gewinn in Höhe von 1,21 EUR je Deutsche Bank-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

Deutsche Bank-Aktie verlustreich: Deutsche Bank kritisiert Vorgehen der EZB ebenfalls

Deutsche Bank-Aktie: Was Analysten im Oktober vom Papier halten

Deutsche Bank-Aktie fester: Deutsche Bank von BaFin zu Umsetzung von Anti-Geldwäsche-Maßnahmen ermahnt - AT1-Kapitalinstrumente emittiert

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Bank AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Bank AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Bank AG

Bildquellen: Mario Tama/Getty Images