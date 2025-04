Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Freitagnachmittag fester

Kursentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Deutsche Bank. Das Papier von Deutsche Bank legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 19,28 EUR.

Das Papier von Deutsche Bank legte um 15:51 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 19,28 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Deutsche Bank-Aktie bei 19,70 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 19,52 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 8.234.288 Deutsche Bank-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 26.03.2025 bei 23,54 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 22,08 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.08.2024 bei 12,27 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 36,38 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,000 EUR. Im Vorjahr erhielten Deutsche Bank-Aktionäre 0,680 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 20,72 EUR für die Deutsche Bank-Aktie.

Am 30.01.2025 hat Deutsche Bank die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,60 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Bank 0,65 EUR je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Deutsche Bank in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 7,21 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 14,60 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 15,74 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 29.04.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte Deutsche Bank möglicherweise am 29.04.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,81 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

