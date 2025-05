Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Freitagvormittag mit angezogener Handbremse

Aktienentwicklung

Die Aktie von Deutsche Bank hat am Freitagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Im XETRA-Handel kam die Deutsche Bank-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 25,16 EUR.

Im XETRA-Handel kam die Deutsche Bank-Aktie um 09:06 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 25,16 EUR. In der Spitze gewann die Deutsche Bank-Aktie bis auf 25,35 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Deutsche Bank-Aktie bis auf 25,13 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 25,31 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 515.880 Deutsche Bank-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.05.2025 bei 25,35 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,76 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.08.2024 bei 12,27 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Deutsche Bank-Aktie 51,24 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Deutsche Bank-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,680 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,00 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 24,25 EUR.

Am 29.04.2025 legte Deutsche Bank die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,01 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,63 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 5,15 Prozent zurück. Hier wurden 16,37 Mrd. EUR gegenüber 17,26 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Deutsche Bank-Bilanz für Q2 2025 wird am 24.07.2025 erwartet. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von Deutsche Bank rechnen Experten am 29.07.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Deutsche Bank-Aktie in Höhe von 2,84 EUR im Jahr 2025 aus.

