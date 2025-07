Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank reagiert am Nachmittag positiv

Blick auf Deutsche Bank-Kurs

Die Aktie von Deutsche Bank zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Deutsche Bank-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 25,65 EUR.

Um 15:52 Uhr wies die Deutsche Bank-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 25,65 EUR nach oben. Die Deutsche Bank-Aktie zog in der Spitze bis auf 25,87 EUR an. Bei 25,33 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 3.280.581 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 26,10 EUR erreichte der Titel am 30.06.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,77 Prozent könnte die Deutsche Bank-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.08.2024 bei 12,27 EUR. Der derzeitige Kurs der Deutsche Bank-Aktie liegt somit 109,04 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,680 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,00 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 24,36 EUR.

Am 29.04.2025 legte Deutsche Bank die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,01 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,71 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 5,15 Prozent auf 16,37 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 17,26 Mrd. EUR gelegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Deutsche Bank-Aktie in Höhe von 2,86 EUR im Jahr 2025 aus.

