Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank verzeichnet am Mittwochvormittag kaum Ausschläge

Die Aktie von Deutsche Bank zeigt sich am Mittwochvormittag ohne große Bewegung. Die Deutsche Bank-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 25,35 EUR.

Anleger zeigten sich um 09:06 Uhr bei der Deutsche Bank-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 25,35 EUR. In der Spitze legte die Deutsche Bank-Aktie bis auf 25,45 EUR zu. In der Spitze büßte die Deutsche Bank-Aktie bis auf 25,32 EUR ein. Bei 25,33 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 184.648 Deutsche Bank-Aktien gehandelt.

Bei 26,10 EUR markierte der Titel am 30.06.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 2,98 Prozent Plus fehlen der Deutsche Bank-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 12,27 EUR am 06.08.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 51,60 Prozent.

Zuletzt erhielten Deutsche Bank-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,680 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,00 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 24,36 EUR je Deutsche Bank-Aktie an.

Am 29.04.2025 hat Deutsche Bank die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,01 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Bank 0,71 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite hat Deutsche Bank im vergangenen Quartal 16,37 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 5,15 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Deutsche Bank 17,26 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,86 EUR je Deutsche Bank-Aktie.

