Deutsche Bank Aktie News: Anleger schicken Deutsche Bank am Mittwochvormittag ins Plus

So bewegt sich Deutsche Bank

Die Aktie von Deutsche Bank zählt am Mittwochvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,6 Prozent auf 14,52 EUR zu.

Das Papier von Deutsche Bank legte um 09:07 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,6 Prozent auf 14,52 EUR. In der Spitze gewann die Deutsche Bank-Aktie bis auf 14,78 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 14,66 EUR. Bisher wurden heute 705.762 Deutsche Bank-Aktien gehandelt.

Am 26.04.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 17,01 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Deutsche Bank-Aktie mit einem Kursplus von 17,16 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 9,44 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 35,00 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Deutsche Bank-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,450 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,665 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 19,45 EUR.

Am 24.07.2024 hat Deutsche Bank die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,07 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls 0,43 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 17,23 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 19,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14,45 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Deutsche Bank am 23.10.2024 vorlegen. Schätzungsweise am 29.10.2025 dürfte Deutsche Bank die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Deutsche Bank einen Gewinn von 2,36 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

