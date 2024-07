Deutsche Bank Aktie News: Anleger trennen sich am Freitagvormittag vermehrt von Deutsche Bank

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Deutsche Bank. Der Deutsche Bank-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,3 Prozent auf 15,27 EUR.

Die Deutsche Bank-Aktie musste um 09:06 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 15,27 EUR. Im Tief verlor die Deutsche Bank-Aktie bis auf 15,22 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 15,31 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 101.074 Deutsche Bank-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 17,01 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (26.04.2024). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Deutsche Bank-Aktie 11,42 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 9,39 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (14.07.2023). Abschläge von 38,50 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,450 EUR an Deutsche Bank-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,666 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 17,11 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Deutsche Bank am 25.04.2024. Das EPS wurde auf 0,63 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,56 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Deutsche Bank hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 17,26 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 23,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 13,97 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 24.07.2024 dürfte Deutsche Bank Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 23.07.2025 dürfte Deutsche Bank die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Deutsche Bank im Jahr 2024 2,25 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

