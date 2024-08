Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Nachmittag mit Kurseinbußen

So entwickelt sich Deutsche Bank

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Deutsche Bank. Die Deutsche Bank-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 13,24 EUR.

Die Deutsche Bank-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 13,24 EUR abwärts. Der Kurs der Deutsche Bank-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 13,23 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 13,38 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 2.150.266 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 17,01 EUR. Dieser Kurs wurde am 26.04.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 28,47 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Deutsche Bank-Aktie. Am 25.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 9,44 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Deutsche Bank-Aktie derzeit noch 28,72 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,664 EUR, nach 0,450 EUR im Jahr 2023. Analysten bewerten die Deutsche Bank-Aktie im Durchschnitt mit 18,16 EUR.

Am 24.07.2024 lud Deutsche Bank zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,07 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,43 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Deutsche Bank im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,24 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 17,23 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 14,45 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 23.10.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Deutsche Bank veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 29.10.2025 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,36 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

