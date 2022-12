Deutsche Bank Aktie News: Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von Deutsche Bank

Die Deutsche Bank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:22 Uhr 0,7 Prozent im Minus bei 10,07 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Deutsche Bank-Aktie bis auf 10,04 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 10,09 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.008.869 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 10.02.2022 auf bis zu 14,64 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 31,22 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 7,25 EUR fiel das Papier am 03.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Deutsche Bank-Aktie 38,86 Prozent sinken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 13,55 EUR an.

Deutsche Bank ließ sich am 26.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Deutsche Bank hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,57 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,20 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 15,30 Prozent auf 6.918,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6.000,00 EUR erwirtschaftet worden.

Am 02.02.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz auf den 01.02.2024.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Bank im Jahr 2021 1,21 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

